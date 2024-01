BIENVENUE A LA CAF ESPACE CULTUREL LES LUCIOLES Hallennes Lez Haubourdin, samedi 16 mars 2024.

Découvrez Corinne et Bernard, deux collègues chargés de l’accueil de la CAF qui vous feront mourir de rire. Corinne est incompétente. Seule pour gérer l’accueil depuis que Michel est mort de fatigue, elle brasse du vent jusqu’à ce qu’elle forme le petit nouveau. Deux collègues qui font tout pour ne rien faire… mais qui le font tellement bien !Une comédie complètement délirante, désopilante, hilarante et survoltée. Si c’était ça le travail, on irait plus souvent !Déconseillé aux moins de 14 ans.Cette pièce a été écrite par les mêmes auteurs que plusieurs comédies à succès (Les Hommes sont cons, les Femmes casse-couilles, Ils se mariérent et euront beaucoup d’emmerdes…).

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL LES LUCIOLES 36 RUE LEON GAMBETTA 59320 Hallennes Lez Haubourdin 59