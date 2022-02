Bienvenue à Chicon-la-Vallée de la Cie La Voyette Théâtre Massenet, 2 juin 2022, Lille.

Théâtre Massenet, le jeudi 2 juin à 20:00

**Jeudi 2 juin à 20h** **Durée : 1h10** **Urbanisme tout terrain** **Pour tout le monde dès 12 ans** Vous pourrez faire connaissance avec une ville en chair et en os, Chicon-la-Vallée. Ni métropole, ni village, ni destination touristique, elle fait face à des problèmes qui la dépassent : commerces qui ferment, habitant.e.s qui partent. Elle est un peu un anti-héros mais elle est prête à tout, même à envisager une nouvelle vie pour ses rond-points ou à se lancer dans l’élaboration d’un PLU. Ce spectacle fait écho aux revendications d’une partie de la population qui se sent déconnectée, qu’on appelle souvent la France périphérique, qui est en fait la majeure partie de la population. Amandine Fluet incarne à tour de rôle cette ville et une urbaniste-comédienne qui anime une conférence sur le développement des villes. Elle aborde des notions d’urbanisme : la consommation d’espace et de terres agricoles due à l’extension des villes et villages, la dualité ville/campagne (ou métropoles/reste de la France) le périurbain et la ville moyenne, l’habitat. Distribution : Mise en scène : Pierre Yvon ; Autrice et comédienne : Amandine Fluet ; Sculpteur de masque : Etienne Champion ; Costumes : Cléo Paquette Production : Cie la Voyette Soutiens : Le Conseil Français des Urbanistes, la Ville de Courrières, la Communauté de Communes Saint-Pourcin-Sioule-Limagne, le Théâtre la Reine Blanche, l’Ecole Buissonnière, le Théâtre Massenet.

Sur réservation sur www.theatre-massenet.com

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



