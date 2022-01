Bienvenue à Bord – Théâtre Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Bienvenue à Bord – Théâtre Montignac, 11 février 2022, Montignac. Bienvenue à Bord – Théâtre Salle Jean Macé Rue du Quatre Septembre Montignac

2022-02-11 – 2022-02-11 Salle Jean Macé Rue du Quatre Septembre

Montignac Dordogne Pièce de Théâtre par la Compagnie Le Nez sur le Coeur. Tout public. « C’est le premier vol de la compagnie Low-cost « Fly-Fly », inauguré par le commandant de bord James Power et l’hôtesse de l’air » Apache Crampon. Après un décollage réussi avec succès, le commandant rejoint les passagers dans la cabine. Mais, il n’y a pas de bonheur sans nuage…La porte du cockpit se bloque accidentellement », ne laissant aucun espoir au pilote de faire atterrir l’avion. Le crash semble inévitable… » Pièce de Théâtre par la Compagnie Le Nez sur le Coeur. Tout public. « C’est le premier vol de la compagnie Low-cost « Fly-Fly », inauguré par le commandant de bord James Power et l’hôtesse de l’air » Apache Crampon. Après un décollage réussi avec succès, le commandant rejoint les passagers dans la cabine. Mais, il n’y a pas de bonheur sans nuage…La porte du cockpit se bloque accidentellement », ne laissant aucun espoir au pilote de faire atterrir l’avion. Le crash semble inévitable… » +33 5 53 51 02 87 Pièce de Théâtre par la Compagnie Le Nez sur le Coeur. Tout public. « C’est le premier vol de la compagnie Low-cost « Fly-Fly », inauguré par le commandant de bord James Power et l’hôtesse de l’air » Apache Crampon. Après un décollage réussi avec succès, le commandant rejoint les passagers dans la cabine. Mais, il n’y a pas de bonheur sans nuage…La porte du cockpit se bloque accidentellement », ne laissant aucun espoir au pilote de faire atterrir l’avion. Le crash semble inévitable… » ©Cie Le Nez sur le Coeur

Salle Jean Macé Rue du Quatre Septembre Montignac

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Salle Jean Macé Rue du Quatre Septembre Ville Montignac lieuville Salle Jean Macé Rue du Quatre Septembre Montignac

Montignac Montignac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac/