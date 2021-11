Gif-sur-Yvette CentraleSupélec campus de Gif Essonne, Gif-sur-Yvette Bienvenue à Apartés ! CentraleSupélec campus de Gif Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

du lundi 22 novembre au vendredi 26 novembre à CentraleSupélec campus de Gif

Le Bureau des Arts, est ravi de vous inviter à la semaine artistique Apartés. Il s’agit de notre évènement phare qui fait vivre le campus à travers les prismes de l’art et la culture, pendant une semaine entière. La nouvelle édition se tiendra cette année du **22 au 26 novembre** et sera l’occasion de nombreuses représentations artistiques (horaires et lieux dans l’affiche jointe) : * Un concours de talents des étudiants de l’école, Gifted, ouvrira la semaine le lundi ; * s’ensuivra le lendemain une conférence sur la création musicale grâce à l’intelligence artificielle, présentée par un expert du domaine, M. Heudin. * Le mercredi soir, une troupe du Cours Florent viendra performer au théâtre. * Le jeudi vous pourrez assister à une exposition en espace Capable, un défilé de mode en fin d’après-midi et enfin un concert du quatuor à vents Zahir. Par ailleurs, tout au long de la semaine, vous pourrez apprécier le midi en diagonale Eiffel des représentations des clubs artistiques de l’école (les Renc’Arts). Une semaine d’évènements artistiques organisée par le Bureau des Arts de CentraleSupélec CentraleSupélec campus de Gif 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne

2021-11-22T12:00:00 2021-11-22T22:00:00;2021-11-23T12:00:00 2021-11-23T22:00:00;2021-11-24T12:00:00 2021-11-24T22:00:00;2021-11-25T12:00:00 2021-11-25T22:00:00;2021-11-26T12:00:00 2021-11-26T22:00:00

Gif-sur-Yvette