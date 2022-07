BIENTÔT UN SKATEPARK AU SQUARE DE BOSTON, 13 juillet 2022, .

BIENTÔT UN SKATEPARK AU SQUARE DE BOSTON



2022-07-13 – 2022-07-13

Mercredi 13 juillet 2022, à 18 h, la ville de Laval organise une réunion d’information sur le futur skatepark qui se trouvera au square de Boston. Les riverains et usagers sont invités à y participer.

Réunion en présence de Florian Bercault, le maire de Laval, et de The Edge (design et construction de skateparks).

Venez découvrir le projet en amont des ateliers participatifs !

