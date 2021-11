Blagnac Parc des Ramiers Blagnac, Haute-Garonne Bientôt la braderie automne-hiver – Les 13 et 14 novembre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Seront proposés à la vente : vêtements pour bébé, enfant, femme et homme, matériels de puériculture, jouets, livres pour enfants ainsi que des ouvrages d’art et de culture. **PASS sanitaire et port du masque obligatoires.**

L’association Blagnac Braderie organise sa braderie automne-hiver à la salle des fêtes des Ramiers et dans le chapiteau voisin. Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

