Piloté par le [Bureau de l’intégration des étrangers (BIE)](https://www.ge.ch/organisation/oais-bureau-integration-etrangers) et soutenu par le PIC II et l’ARE (Office fédéral du développement territorial), le projet «Bientôt à l’école!» concerne principalement les familles peu familières de la culture scolaire genevoise, migrantes, allophones ou en situation de précarité, pour lesquelles les explications fournies par les professionnel-le-s du domaine scolaire ne seraient pas suffisantes. L’objectif est notamment de soutenir les parents, de leur présenter le fonctionnement de l’école et des activités parascolaires, de faciliter la communication entre les familles et l’école, et de faire le lien avec les associations socio-culturelles de quartier. Programme ——— Du **27 avril au 8 juin 2022**, **six ateliers gratuits** sont proposés aux familles. Les parents sont invités à participer à des modules d’information et de discussion, tandis que les enfants s’adonnent à diverses activités sous la responsabilité d’une équipe de professionnel-le-s de la petite enfance. Horaires et lieux —————– * **Mercredi 27 avril 2022, 9h à 11h;** * **Mercredi 4 mai 2022, 9h à 11h;** * **Mercredi 11 mai 2022, 9h à 11;** * **Mercredi 18 mai 2022, 9h à 11h;** * **Mercredi 1er juin 2022, 9h à 11h;** * **Mercredi 8 juin 2022, 9h à 11h.** Simultanément dans les écoles [Hugo-de-Senger](https://www.geneve.ch/fr/ecole-hugo-senger) et [Charmilles](https://www.geneve.ch/fr/ecole-charmilles). Durant ces modules, **plusieurs thématiques seront abordées**, telles que le fonctionnement de l’école, le parascolaire, la santé et le bien-être de l’enfant, les activités et les associations socio-culturelles du quartier, ainsi que les documents reçus lors de la rentrée. Plusieurs intervenants et acteurs de l’école seront présents pour répondre aux questions des participants et échanger sur les problématiques des parents. Inscriptions ———— Merci de contacter Marine Le-Hénanf par téléphone au 022 418 81 47 ou par courriel: [[marine.le-henanf@ville-ge.ch](mailto:marine.le-henanf@ville-ge.ch)](mailto:marine.le-henanf@ville-ge.ch)

Du 27 avril au 8 juin, six modules thématiques sont proposés aux enfants et aux familles afin de faciliter le passage de la petite enfance à la première rentrée à l’école obligatoire.

