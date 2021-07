BiensÜre Le Couvent, 11 août 2021-11 août 2021, Marseille.

BiensÜre

Le Couvent, le mercredi 11 août à 18:00

Marseille. Printemps. Terrasses de cafés, concerts, clubs. 2019. Travail sur les chantiers, dans les bars, les salles de spectacle. Enfants des villes, de la campagne, de la Méditerranée, des montagnes. Une jeunesse (extra)ordinaire et révoltée dans un monde en bascule éternelle. Voilà le décor dans le quel s’unissent les trois membres de BIENSÜRE : Milan Petrucci, Hakan Toprak et Anselme Kavoukdjian. Quelques mois et improvisations plus tard, un premier concert sur une terrasse marseillaise ensoleillée, des ami.e.s et ami.e.s d’ami.e.s. Le sol est chaud, les corps ardents : BIENSÜRE est né. Restauration & buvette sur place INFOS SANITAIRES Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables durant l’évènement. 3 preuves sanitaires sont acceptées : Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test négatif de moins de 48h Test RT-PCR ou antigénique : preuve d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Preuve de vaccination 2ème dose de plus de 15 jours Pour info le test antigénique est gratuit et prend 15 minutes en pharmacie. Dans le quartier de la Belle de Mai, la Pharmacie des Deux Places, à 400m du Couvent Levat, propose des tests antigéniques. Les 12-17 ans sont exemptés du pass sanitaire jusqu’au 30 août.

adhésion 2€

♫disco kurde psychédélique♫

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T18:00:00 2021-08-11T23:00:00