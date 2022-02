Biennales Marguerite Duras 25 ans de l’Association “Les Impudents” Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Biennales Marguerite Duras 25 ans de l'Association "Les Impudents"
2022-09-16 – 2022-09-18
boulevard Jean BRISSEAU Maison de l'Association Marguerite Duras
Duras
Lot-et-Garonne

2022-09-16 – 2022-09-18 boulevard Jean BRISSEAU Maison de l’Association Marguerite Duras

Duras Lot-et-Garonne Lecture intégrale à voix haute de LES IMPUDENTS dans les ruines de Platier par la Cie 909 : Arnaud ALDIGE, Johanna NIZARD, création sonore Yann SYNAEGHEL, création lumière Damien BAZZONI, Mise en espace Arnaud ALDIGE, Collaborateur artistique FREDERIC ARP. Le nombre de places sera limité. Merci de vous préinscrire à contact@marguerite-duras.org.

boulevard Jean BRISSEAU Maison de l’Association Marguerite Duras Duras

