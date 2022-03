Biennales de la Pierre d’Arudy – Symposium de sculpture Arudy Arudy Catégories d’évènement: Arudy

Arudy Pyrénées-Atlantiques Symposium avec Nicolas Viry et Nadaud Guilloton – les 2 artistes sélectionnés en 2021 sur le thème de la Préhistoire arudyenne .

Nicolas Viry réalisera une œuvre intitulée « Homme d’Arudy » Un homme préhistorique assis sur un rocher tenant d’une main une sagaie et de l’autre un propulseur,

