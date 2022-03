Biennales de la Pierre d’Arudy – Conférence « Le langage des pierres qui racontent l’histoire de la Terre et des Hommes » Arudy, 8 avril 2022, Arudy.

Biennales de la Pierre d’Arudy – Conférence « Le langage des pierres qui racontent l’histoire de la Terre et des Hommes » Arudy

2022-04-08 – 2022-04-08

Arudy Pyrénées-Atlantiques

18h30 Conférence Salle du Laré « Le langage des pierres qui racontent l’histoire de la Terre et des Hommes » Amis du Musée d’Ossau -Conférence pour tout public de Jean Touyarou, les Amis du Musée d’Ossau

Elles sont autour de nous, et pourtant nous ne les voyons plus. Elles nous aident souvent , nous protègent parfois, nous guident, …. mais on a fini par les oublier.

Nos prédécesseurs nous ont laissé des traces de leur passage : qu’ils soient bâtisseurs de cathédrales,

Compagnons, bergers dans nos montagnes, pyrénéistes, sculpteurs de linteaux de maisons, prisonniers

dans leurs geôles, … les témoignages sont nombreux, pas toujours visibles mais souvent émouvants.

Venez apprendre le langage des pierres qui, sous nos yeux, nous racontent l’histoire de la Terre, des

hommes qui l’ont colonisée, l’histoire des premiers rites ou premières sépultures avec les cromlechs et les

dolmens.

18h30 Conférence Salle du Laré « Le langage des pierres qui racontent l’histoire de la Terre et des Hommes » Amis du Musée d’Ossau -Conférence pour tout public de Jean Touyarou, les Amis du Musée d’Ossau

Elles sont autour de nous, et pourtant nous ne les voyons plus. Elles nous aident souvent , nous protègent parfois, nous guident, …. mais on a fini par les oublier.

Nos prédécesseurs nous ont laissé des traces de leur passage : qu’ils soient bâtisseurs de cathédrales,

Compagnons, bergers dans nos montagnes, pyrénéistes, sculpteurs de linteaux de maisons, prisonniers

dans leurs geôles, … les témoignages sont nombreux, pas toujours visibles mais souvent émouvants.

Venez apprendre le langage des pierres qui, sous nos yeux, nous racontent l’histoire de la Terre, des

hommes qui l’ont colonisée, l’histoire des premiers rites ou premières sépultures avec les cromlechs et les

dolmens.

18h30 Conférence Salle du Laré « Le langage des pierres qui racontent l’histoire de la Terre et des Hommes » Amis du Musée d’Ossau -Conférence pour tout public de Jean Touyarou, les Amis du Musée d’Ossau

Elles sont autour de nous, et pourtant nous ne les voyons plus. Elles nous aident souvent , nous protègent parfois, nous guident, …. mais on a fini par les oublier.

Nos prédécesseurs nous ont laissé des traces de leur passage : qu’ils soient bâtisseurs de cathédrales,

Compagnons, bergers dans nos montagnes, pyrénéistes, sculpteurs de linteaux de maisons, prisonniers

dans leurs geôles, … les témoignages sont nombreux, pas toujours visibles mais souvent émouvants.

Venez apprendre le langage des pierres qui, sous nos yeux, nous racontent l’histoire de la Terre, des

hommes qui l’ont colonisée, l’histoire des premiers rites ou premières sépultures avec les cromlechs et les

dolmens.

Arudy

dernière mise à jour : 2022-03-07 par