Biennales de la Pierre d’Arudy – Conférence « La pierre des carrières à nos maisons » Arudy, 1 avril 2022, Arudy.

Biennales de la Pierre d’Arudy – Conférence « La pierre des carrières à nos maisons » Arudy

2022-04-01 18:30:00 – 2022-04-01

Arudy Pyrénées-Atlantiques Arudy

Conférence salle du Laré « La pierre des carrières à nos maisons » Amis du Musée d’Ossau – Intervenant JP Dugène.

Nous retracerons l’utilisation de la pierre du bassin d’Arudy à travers les siècles depuis l’extraction dans les nombreuses carrières jusqu’à leur utilisation sur les constructions de nos maisons dans les villages et autres édifices.

Les décorations des cartouches et clés de voûte permettent aussi de comprendre ce que les sculpteurs ont voulu apporter aux habitants : prospérité et fécondité, motifs religieux pour la protection de la maison et des habitants, identifications des bâtisseurs et des propriétaires.

Mairie

Arudy

