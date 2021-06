Saint-Denis Zone Sensible Saint-Denis Biennale Photoclimat – Zone Sensible Zone Sensible Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Découverte de l’exposition photographique Photoclimat au sein d’un espace vert ! La biennale Photoclimat lance sa première édition en 2021 et installe une partie de ses photographies à Zone Sensible ! Cette biennale éco-conçue a lieu dans plusieurs espaces parisiens et du Grand Paris afin de sensibiliser à l’urgence climatique. Les expositions sont en accès libre dans des espaces ouverts. Au programme : un parcours d’expositions réunissant plus d’une trentaine d’artistes internationaux engagés ainsi que les acteurs majeurs de l’engagement écologique en France – ONG, associations, fondations. Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis ZONE SENSIBLE se développe sur 1 hectare en permaculture au sein des 3,7 hectares de la Ferme Urbaine de Saint-Denis, propriété de la Ville de Saint-Denis depuis 1983. Implantée sur le territoire de l’ancienne Plaine des Vertus, en limite de la Ville de Stains et à proximité de l’Université Paris 8 et des Archives Nationales, au fil des ans la pression foncière a fait de cette ferme la dernière ferme aux portes de Paris et également la première accessible en métro. ZONE SENSIBLE est pensé par le Parti Poétique comme un laboratoire de création à ciel ouvert associant dans sa programmation les thèmes Nature-Culture-Nourriture. Lieu ressource en termes d’agriculture urbaine et de permaculture, il devient également un équipement culturel singulier. L’association propose depuis 2018 un parcours artistique et pédagogique de sensibilisation à l’art et au vivant : ateliers pédagogiques pour enfants et familles, parcours d’œuvres, jardin de plantes à parfums, série de rencontres et d’évènements, création d’un espace d’art contemporain à ciel ouvert, festival de cinéma et de théâtre en plein air, rencontres, performances, programmation de temps forts et résidences d’artistes, de cuisiniers, de chercheurs et d’habitants. Expositions -> Photographie Zone Sensible 112 Avenue de Stalingrad Saint-Denis 93200

