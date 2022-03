Biennale Photo Salle des Fêtes Anneville Catégories d’évènement: Anneville

Seine-Maritime

Biennale Photo Salle des Fêtes, 26 mars 2022, Anneville. Biennale Photo

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars à Salle des Fêtes

### Invité d’honneur : Baptiste Delestre Ouverture : Samedi 26 Mars de 14h00 à 20h00 Dimanche 27 Mars de 10h30 à 18h00

Entrée libre

3ieme expo photos d’artistes locaux Salle des Fêtes 840 rue cabourg,76480 Anneville-Ambourville Anneville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T20:00:00;2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Anneville, Seine-Maritime Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse 840 rue cabourg,76480 Anneville-Ambourville Ville Anneville lieuville Salle des Fêtes Anneville Departement Seine-Maritime

Salle des Fêtes Anneville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anneville/

