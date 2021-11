Biennale NOVA_XX – Pantopie et Métastabilité Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition, 8 décembre 2021, Paris.

Biennale NOVA_XX – Pantopie et Métastabilité

du mercredi 8 décembre au dimanche 13 février 2022 à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition

### **NOVA_XX [04.12.21_13.02.22]** **EXPOSITION COLLECTIVE** **PERFORMANCES** **CONCERTS** **CYBERESPACE** **CONFÉRENCES** **Une initiative du CWB dans le cadre de la Biennale NEMO du 104.** Fondée en 2017, à Bruxelles, par Stéphanie Pécourt, NOVA_XX est une biennale dédiée à l’ l’Innovation Technologique, Scientifique et Artistique, à l’aune du féminin et à l’ère de la Quatrième Révolution Industrielle 4.0. En 2021, Evelyne Deret, Fondatrice de **Art [ ] Collector** est la première Marraine du NOVA_XX. Cette troisième **édition tricéphale** se déterritorialise et se déploie en trois terrtoires & en cyberespace. Elle agrège des œuvres d’artistes basé.e.s en **Wallonie/Bruxelles – France – Québec**. En cette Saison du Centre – S.Fractale_Visions Parallaxes, la Biennale NOVA tend à l’ubiquité. En décembre, elle s’ouvrira à 3 dates, en 3 zones autonomes temporaires investies par un programme de créations sonores, de performances et de l’exposition collective : * **04.12.2021 __ NOVA # Sonore __ Lafayette Anticipations** * **08.12.2021 __ NOVA # Exposition collective __ Centre Wallonie-Bruxelles** * **10.12.2021 __ NOVA # Performances __ Générateur** **En cyberespace** : la Biennale se manifestera en une plate-forme ouverte de streaming consacrée à des œuvres vidéos. Un programme de conférences constitue également la matrice du NOVA_XX La Biennale s’inscrit dans le cadre du programme de **NEMO** – la Biennale Internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, organisée par le **CENTQUATRE-PARIS**. Elle s’inoculera en janvier et février par un programme de performances au Centre et au **Générateur** et se dissipera le 13 février 2022 par une 25ième Heure #performances au Centre Wallonie-Bruxelles | Paris. **VERNISSAGE EXPOSITION COLLECTIVE :** **08.12.22_18h**

Entrée libre au CWB|Paris

Biennale dédiée à l’Intrication Technologique, Scientifique et Artistique, à l’aune du féminin et du non-binaire, à l’ère du 4.0.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition 127-129 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T18:00:00 2021-12-08T23:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T19:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T19:00:00;2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T11:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T19:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T19:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T19:00:00;2021-12-25T11:00:00 2021-12-25T19:00:00;2021-12-26T11:00:00 2021-12-26T19:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T19:00:00;2022-01-01T11:00:00 2022-01-01T19:00:00;2022-01-02T11:00:00 2022-01-02T19:00:00;2022-01-03T10:00:00 2022-01-03T19:00:00;2022-01-04T10:00:00 2022-01-04T19:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T19:00:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T19:00:00;2022-01-07T10:00:00 2022-01-07T19:00:00;2022-01-08T11:00:00 2022-01-08T19:00:00;2022-01-09T11:00:00 2022-01-09T19:00:00;2022-01-10T10:00:00 2022-01-10T19:00:00;2022-01-11T10:00:00 2022-01-11T19:00:00;2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T19:00:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T19:00:00;2022-01-14T10:00:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T19:00:00;2022-01-16T11:00:00 2022-01-16T19:00:00;2022-01-17T10:00:00 2022-01-17T19:00:00;2022-01-18T10:00:00 2022-01-18T19:00:00;2022-01-19T10:00:00 2022-01-19T19:00:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-23T11:00:00 2022-01-23T19:00:00;2022-01-24T10:00:00 2022-01-24T19:00:00;2022-01-25T10:00:00 2022-01-25T19:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T19:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T19:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T19:00:00;2022-01-29T11:00:00 2022-01-29T19:00:00;2022-01-30T11:00:00 2022-01-30T19:00:00;2022-01-31T10:00:00 2022-01-31T19:00:00;2022-02-01T10:00:00 2022-02-01T19:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T19:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T19:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T19:00:00;2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T19:00:00;2022-02-06T11:00:00 2022-02-06T19:00:00;2022-02-07T10:00:00 2022-02-07T19:00:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T19:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T19:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T19:00:00;2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T19:00:00