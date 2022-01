Biennale internationnale de sculpture « Rives du Rhône » Condrieu Condrieu Catégories d’évènement: Condrieu

Rhône

Biennale internationnale de sculpture « Rives du Rhône » Condrieu, 24 avril 2022, Condrieu. Dans les rues de condrieu Centre village Condrieu

2022-04-24 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Condrieu Rhône Condrieu 5 sculpteurs feront naitre leurs œuvres sous les yeux des spectateurs pendant une semaine. mairie@condrieu.fr +33 4 74 59 50 38 https://www.facebook.com/condrieu69420/ Dans les rues de condrieu Centre village Condrieu

