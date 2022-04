Biennale Internationale Design Saint-Étienne La platine – cité du design, 12 avril 2022, St-Étienne.

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne est, depuis 1998, un événement culturel majeur en France et en Europe. Portée par la ville de Saint-Étienne, seule ville française désignée « Ville creative Design Unesco », et par la métropole de Saint-Étienne, elle accueille, venus du monde entier, des designers, chercheurs, acteurs économiques, intellectuels, étudiants, amateurs d’art et curieux pour questionner la pratique du design et expérimenter ses méthodes. **Du 6 avril au 31 juillet 2022,** les visiteurs découvrent des objets, services et installations présentés dans sept expositions sur près de 4 000m2 et un parcours de médiation en accès libre. ### « Bifurcations » est le thème de cette 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne. Depuis mars 2020, la France a bifurqué en un temps record. Le déroulé de nos vies a changé, radicalement. L’expérience des restrictions et confinements, vécus simultanément partout dans le monde, est bouleversante. À partir de cette épreuve, penser les bifurcations devient un enjeu qui mobilise toute la profession des designers et de ses alliés pour ouvrir un débat culturel incontournable au cœur de notre société techno-industrielle. L’Afrique, continent au cœur des enjeux écologiques et politiques contemporains, est l’invitée d’honneur de cette édition. Des pratiques africaines inspirantes font l’objet d’une exposition. **Sept expositions montrent les enjeux du design dans des grands domaines : les espaces domestiques, l’automobile, le corps, les façons d’apprendre, les modes de consommation et de production. Que fait déjà le design ? Que peut-il faire de plus ? Comment peut-il faire autrement ?** Cette 12e Biennale Internationale Design Saint-Étienne incite les acteurs du design à partir à l’aventure, à faire un pas de côté pour explorer de nouveaux chemins, ici et maintenant. Elle invite également le public à évaluer le design comme un outil potentiel pour bifurquer. La Cité du design et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) ont conçu une biennale pour tous les publics, les initiés et les non-initiés au design, en envisageant des situations de bifurcations individuelles, des expérimentations collectives, des actes créatifs, agiles et innovants. Organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la Biennale Internationale Design Saint-Étienne s’inscrit à la fois dans l’Agenda 2030 et dans les objectifs de développement durable de l’ONU. **Plus d’informations :** [**biennale-design.com**](https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/)

Le billet d’entrée (12€) est valable pour une journée de visite par site d’exposition (Cité du design, Musée d’Art moderne et contemporain, Musée d’Art et d’Industrie, Couriot-Musée de la Mine et Église Saint-Pierre – Site Le Corbusier).

La platine – cité du design 3 rue javelin pagnon 42000 Saint etienne St-Étienne Loire



