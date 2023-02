Biennale Internationale Des Arts Du Cirque 2023 VILLAGE CHAPITEAUX – CIRCUS I LOVE YOU MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Biennale Internationale Des Arts Du Cirque 2023 VILLAGE CHAPITEAUX – CIRCUS I LOVE YOU, 7 février 2023, MARSEILLE. Biennale Internationale Des Arts Du Cirque 2023 VILLAGE CHAPITEAUX – CIRCUS I LOVE YOU. Un spectacle à la date du 2023-02-09 (2023-02-07 au ) 19:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros. ARCHAOS-POLE NATIONAL CIRQUE PRESENTE (Lic. V-R-21-008377 -008378 -008379) BIAC 2023 – 5EME EDITION Presque Parfait ou le paradis perduCie Pré O Coupé – NikolausPAYS : FranceDISCIPLINES : acrobatie, jonglage, corde volante, hula hoopDURÉE : 1h20AGE : Dès 10 ans La dernière création du grand Nikolaus est tout aussi déjantée que les précédentes. En scène, quatre artistes racontent une histoire du monde, une histoire de trois mille ans, convoquant aussi bien Adam et Ève que la musique de Frédéric Chopin, pour en arriver à la catastrophe écolo qui menace notre avenir. Avec des portés acrobatiques, des équilibres qui n’en sont pas, une corde volante, un piano, des pneus… les circassiens traduisent le chaos du monde. Mais curieusement, avec Nikolaus, le chaos peut finir dans la joie ! Informations Pratiques :PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE: Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous signaler votre venue à l’adresse suivante: accessibilite@biennale-cirque.com Biennale Int des Arts du Cirque Votre billet est ici VILLAGE CHAPITEAUX – CIRCUS I LOVE YOU MARSEILLE Plage du prado-Av P.Mendes France Bouches-du-Rhone ARCHAOS-POLE NATIONAL CIRQUE PRESENTE (Lic. V-R-21-008377 -008378 -008379) BIAC 2023 – 5EME EDITION Presque Parfait ou le paradis perdu Cie Pré O Coupé – Nikolaus PAYS : France DISCIPLINES : acrobatie, jonglage, corde volante, hula hoop DURÉE : 1h20 AGE : Dès 10 ans La dernière création du grand Nikolaus est tout aussi déjantée que les précédentes. En scène, quatre artistes racontent une histoire du monde, une histoire de trois mille ans, convoquant aussi bien Adam et Ève que la musique de Frédéric Chopin, pour en arriver à la catastrophe écolo qui menace notre avenir. Avec des portés acrobatiques, des équilibres qui n’en sont pas, une corde volante, un piano, des pneus… les circassiens traduisent le chaos du monde. Mais curieusement, avec Nikolaus, le chaos peut finir dans la joie ! Informations Pratiques : PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE: Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous signaler votre venue à l’adresse suivante: accessibilite@biennale-cirque.com . EUR20.0 20.0 euros Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu VILLAGE CHAPITEAUX - CIRCUS I LOVE YOU Adresse Plage du prado-Av P.Mendes France Ville MARSEILLE Tarif 20.0-20.0 lieuville VILLAGE CHAPITEAUX - CIRCUS I LOVE YOU MARSEILLE Departement Bouches-du-Rhone

VILLAGE CHAPITEAUX - CIRCUS I LOVE YOU MARSEILLE Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Biennale Internationale Des Arts Du Cirque 2023 VILLAGE CHAPITEAUX – CIRCUS I LOVE YOU 2023-02-07 was last modified: by Biennale Internationale Des Arts Du Cirque 2023 VILLAGE CHAPITEAUX – CIRCUS I LOVE YOU VILLAGE CHAPITEAUX - CIRCUS I LOVE YOU 7 février 2023 VILLAGE CHAPITEAUX - CIRCUS I LOVE YOU MARSEILLE

MARSEILLE Bouches-du-Rhone