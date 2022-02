BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE Cattenom Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE Cattenom, 19 mars 2022, Cattenom.
Casino municipal Avenue du général de gaulle

2022-03-19 14:00:00 – 2022-03-27 18:30:00

Cattenom Moselle Cattenom Cette Biennale est parrainée par Liliane Goossens qui expose quelques unes de ses œuvres et préside également le Jury en charge de nommer les 6 Lauréats de cette exposition. Ce rendez vous incontournable est devenu au fil des années totalement international puisque l’on peut découvrir à la fois des œuvres d’artistes français mais aussi belges, allemands et luxembourgeois. Au travers de cette exposition gratuite, petits ou grands, amateurs ou aguerris, laissez vos yeux voyager au travers de toiles de toutes dimensions, réalisées par toutes les techniques de peinture mais également par les couleurs, les styles et les univers des artistes que accueillis. cattenomloisirsculture@gmail.com +33 3 82 55 49 95 https://www.clc-cattenom.com/ CLC

Casino municipal Avenue du général de gaulle Cattenom

