BIENNALE INTERNATIONALE DE PEINTURE Casino municipal Cattenom, samedi 6 avril 2024.

Le rendez-vous incontournable des amateurs de peinture est de retour, il s’agit évidemment de la Biennale Internationale de Peinture.

Découvrez les artistes de la grande région à travers cette semaine d’exposition. Que vous soyez amateurs ou aguerris, laissez vous transporter dans l’univers unique de chaque toile.

Cette année, la Biennale aura pour invité d’honneur Marina Cionna. Artiste italienne résidant au Luxembourg, elle s’affirme par ses graphismes aériens et excelle dans la représentation de personnages et plus particulièrement dans l’expression du mouvement.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-14 18:30:00

Casino municipal Avenue du général de gaulle

Cattenom 57570 Moselle Grand Est cattenomloisirsculture@gmail.com

