Biennale internationale de design graphique 2021 : Atelier Décollage par les Canailles le Signe, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Chaumont.

Biennale internationale de design graphique 2021 : Atelier Décollage par les Canailles

du mercredi 28 juillet au mercredi 25 août à le Signe

Décollage est un atelier de papiers découpés mobiles. À partir d’une palette de couleur restreinte et de formes géométriques, chaque enfant sera invité à imaginer un décor dans lequel il viendra animer formes et couleurs par des systèmes de pop­up. Créé en 2015 par Diane Marissal et Jérémie Leblanc Barbedienne, Les canailles est un duo où les influences littéraires et artistiques de l’un se mêlent à la culture visuelle et graphique de l’autre. Atelier pour les enfants de 5 à 7 ans les 28 juillet, 11 août et 25 août Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans les 30 juin, 4 août et 18 août

6€, sur inscription à resa@cndg.fr

le Signe 1 place Emile Gogenheim 52000 CHAUMONT Chaumont Haute-Marne



