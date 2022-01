Biennale Interactive de Sculpture Contemporaine en Bourgogne Nolay, 25 juin 2022, Nolay.

Biennale Interactive de Sculpture Contemporaine en Bourgogne Nolay

2022-06-25 10:00:00 – 2022-07-08 19:00:00

Nolay Côte-d’Or Nolay Côte-d’Or

EUR 0 0 Exposition de sculptures contemporaines de plus de 40 artistes, avec 300 oeuvres réparties sur plusieurs lieux d’exposition (halles, chapelle, grande salle, parc…) au coeur du bourg médiéval de Nolay.

Journée d’inauguration samedi 25 juin remise de prix, repas dans le parc et soirée musicale.

Ateliers découvertes et visites guidées tout au long de la durée de l’exposition.

Entrée gratuite ; catalogue complet de l’exposition.

organisation@biscb.org +33 3 80 21 82 84 http://www.biscb.org/

Exposition de sculptures contemporaines de plus de 40 artistes, avec 300 oeuvres réparties sur plusieurs lieux d’exposition (halles, chapelle, grande salle, parc…) au coeur du bourg médiéval de Nolay.

Journée d’inauguration samedi 25 juin remise de prix, repas dans le parc et soirée musicale.

Ateliers découvertes et visites guidées tout au long de la durée de l’exposition.

Entrée gratuite ; catalogue complet de l’exposition.

Jef Bossard

Nolay

dernière mise à jour : 2022-01-24 par