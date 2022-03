BIENNALE ÉQUESTRE : C. HASTA LUEGO – LORENZO & R. VINUESA Thillombois Thillombois Catégories d’évènement: Meuse

Thillombois Meuse Une véritable création de spectacle sur la Camargue, et ses traditions équestres.

Date limite de réservation : 31 août 2022 Plein tarif : 25.00 €

Enfants (Pour les – de 7 ans) : gratuit

Prévente jusqu’au 31 août : 18.00 €

Formule Prestige : 95.00 €

Jeunes (Pour les – de 15 ans) : 15.00 €

Licencié équestre : 20.00 €

Demandeurs d’emploi : 20.00 € chateau.thillombois@wanadoo.fr +33 3 29 84 50 00 https://chateau-thillombois.com/chateau/la-biennale-equestre Thillombois

