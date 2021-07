Biennale du textile contemporain : Tissons Ensemble Oloron-Sainte-Marie, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Biennale du textile contemporain : Tissons Ensemble 2021-07-16 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Rue des Gaves Médiathèque des Gaves, espace jeunesse

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Exposition du travail de création réalisé dans le cadre d’ateliers artistiques menés par la designer textile et coloriste Cécile Vignau, avec les élèves de l’école primaire de Biron.

En 2020, Cécile Vignau reçoit une bourse Création en cours, programme national de résidences piloté depuis 2016 par les Ateliers Médicis avec le soutien du Ministère de la Culture et en coopération avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Son projet Tissons ensemble visait à transmettre et créer autour du tissage, permettant notamment de créer des liens entre la classe et l’entreprise Tissage Moutet. Ce procédé à la fois ancestral et contemporain est un sujet passionnant à partager avec les enfants car il est à la fois ludique et créatif, technique, concret et ancré dans le territoire local.

CONCEPTION : CÉCILE VIGNAU, DESIGNER TEXTILE ET COLORISTE

