Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Un lieu insolite pour une scénographie inédite en son et lumière. Une immersion dans l'histoire et l'avenir des ateliers de confection textile. Les entreprises textiles locales Tissage Moutet, Lartigue 1910, La Manufacture de Bérets, Traille et Laulhère se présentent. Retrouvez aussi l'oeuvre monumentale réalisée par la créatrice textile Claude Delloue, intitulée Défi Influence, résultat de 365 jours de création de mini-textiles ! CONCEPTION : ONE PRODUCTIONS, FILM CLAIRE ANANOS

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue des Gaves Parking sous-terrain de La Confluence Ville Oloron-Sainte-Marie

