Musée Français de la Carte à Jouer, le dimanche 3 octobre à 16:00

En plus de la visite guidée, venez assister à la performance de l’artiste Fabien VERSCHAERE qui créera une oeuvre devant les yeux des visiteurs.

entrée libre

Chantal Mennesson, Commissaire d’exposition, et Joël Brisse, vous proposent une visite guidée de l’exposition. Musée Français de la Carte à Jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T17:00:00

