le samedi 23 octobre à 15:00

Fabien Verschaere réalisera une oeuvre devant le public. Il a sa propre écriture, peuplée de chimères qui sont le reflet de son univers intérieur mouvementé. Passionné par les travaux de Deleuze, il en subit les influences. La répétition et la différence sont bien présentes dans sa cosmologie. Deleuze lui-même se définit comme un métaphysicien; et comme Deleuze, l’artiste étudie l’univers et le cosmos comme intérieur/ extérieur. Cela permet à l’artiste d’envisager une interconnexion entre son moi intérieur, peuplé de ses monstres, personnages mythiques, et des éléments bien réels, comme son autoreprésentation quasi systématique (…). Bienvenue dans l’univers des monstres et des chimères de Fabien Verschaere.

entrée libre

entrée libre

Musée Français de la Carte à Jouer
16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux

2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T16:00:00

