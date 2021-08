Biennale d’Issy : Chimères artistiques, figurer le cosmos Musée Français de la Carte à Jouer, 15 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Si au sens mythologique les chimères sont des créatures hybrides et fantastiques, elles évoquent aussi les projets séduisants mais irréalisables de l’être humain qui s’efforce de discerner l’invisible, de conquérir l’univers, voire de dompter l’infini. S’emparant avec inventivité d’une même thématique avec les médias traditionnels – photographie, peinture, dessin, céramique, sculpture – ou le potentiel créatif offert par l’art numérique et la vidéo, les artistes contemporains portent un regard grave et sensible sur le monde. Avec lucidité ou férocité, parfois même avec une note d’humour, ils nous livrent leurs représentations des chimères ou de l’au-delà et leurs visions, réelles ou fantasmées, de la nature humaine en proie à l’inconnu. Les uns portent un message, d’autres s’arrêtent sur la beauté de l’univers, tous s’accordent à illustrer le mystère d’être au monde. Ainsi, vous pourrez contempler des oeuvres de **Robert Combas, Richard Texier, Françoise Niay, Renaud Auguste-Dormeuil**… Retrouvez également la Biennale en « off » à la Médiathèque Centre-Ville, et à l’Ecole de Formation des Barreaux avec des meubles peints par **Robert Combas**. Sur la place de l’Hôtel de Ville, vous pourrez vous arrêter devant l’installation lumineuse de F**lorence Tassan Toffola et Hugo Verlinde**, représentant Icare fuyant le labyrinthe oppressant, et rêvant du Ciel, sous la forme d’un totem orné d’une figure ailée.

Cette édition explorera cette fois la notion du cosmos à travers le regard d’artistes contemporains.

