Biennale des Talents Cachés à la Maison des Associations d’Orléans Maison des Associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Biennale des Talents Cachés à la Maison des Associations d’Orléans Maison des Associations, 29 mars 2022, Orléans. Biennale des Talents Cachés à la Maison des Associations d’Orléans

Maison des Associations, le mardi 29 mars à 09:00

Venez découvrir des oeuvres très variées, rarement exposées d’où le nom de cette exposition “les Talents Cachés”, dans tous les arts de la peinture, de la photo, de l’encadrement, de l’émaillage sur cuivre, de la broderie, maquette et des magnifiques objets réalisés en tournage sur divers bois. C’est une exposition à nepas manquer.

Entrée libre

Exposition très variée de Peintures, Photos, Tournage sur bois, Emaillage, Broderie, Maquette Maison des Associations 46ter rue Ste Catherine Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Associations Adresse 46ter rue Ste Catherine Orléans Ville Orléans lieuville Maison des Associations Orléans Departement Loiret

Maison des Associations Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Biennale des Talents Cachés à la Maison des Associations d’Orléans Maison des Associations 2022-03-29 was last modified: by Biennale des Talents Cachés à la Maison des Associations d’Orléans Maison des Associations Maison des Associations 29 mars 2022 Maison des associations Orléans orléans

Orléans Loiret