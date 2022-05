Biennale des imaginaires numériques, le preview Aix-en-Provence, 17 juin 2022, Aix-en-Provence.

Biennale des imaginaires numériques, le preview 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger Aix-en-Provence

2022-06-17 – 2022-06-17 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le concert débute à 20h30 et le dj set à 22h.



Lucie Antunes Trio & Collectif Scale (Concert – Vj) Goldie B (Dj Set)

Lucie Antunes défend une musique dansante interprétée par des humains, une traversée sensorielle à la découverte de nouvelles matières sonores, grâce au mélange de sons acoustiques, d’objets de récupération et de sons électroniques.

À cet univers musical vient répondre la création visuelle sur mesure du collectif Scale. Une installation futuriste se déploie autour des musiciens : des bras robotisés lumineux et commandés en temps réel s’animent et interagissent au rythme de la musique live.



Cette proposition audacieuse sera suivie d’un DJ set de l’artiste marseillaise Goldie B, dont le style percussif, majoritairement influencé par la scène uk bass, jungle, nu jazz et breakbeat enflammera le dancefloor.

Afin de célébrer la prochaine édition de la Biennale des Imaginaires Numériques, l’équipe de Chroniques est ravie de vous convier à sa soirée de pré-lancement au 6MIC

