2022-04-30 15:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 Rendez-vous samedi 30 avril 2022 au Théâtre de l’Olivier à Istres pour 2 représentations, une à 15h et une 17h !



La billetterie est ouverte, venez réserver vos places auprès de l’accueil de la Maison de la Danse de 9h à 17h30. Les jeunes danseurs de Pulsion remontent enfin sur scène à l’occasion de la Biennale de danse des enfants. Cette année, les élèves danseront sur le thème de l’expression des couleurs. pulsion@danse-istres.com +33 4 42 55 81 81 Rendez-vous samedi 30 avril 2022 au Théâtre de l’Olivier à Istres pour 2 représentations, une à 15h et une 17h !



