Biennale des artistes amateurs Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

Biennale des artistes amateurs Plestin-les-Grèves, 12 février 2023, Plestin-les-Grèves. Biennale des artistes amateurs

7 place d’Auvelais Ti an Holl Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor Ti an Holl 7 place d’Auvelais

2023-02-12 – 2023-02-26

Ti an Holl 7 place d’Auvelais

Plestin-les-Grèves

Côtes-d’Armor Plus d’une dizaine de créateurs, certains pour la première fois confrontés à l’appréciation d’un public, viennent de Plestin, Locquirec, Trémel, Saint-Michel, Lanvellec, Ploubezre, Penvénan pour exposer leurs créations des deux dernières années. Tous les goûts seront satisfaits dessin, aquarelle, encre, huile, pastel, crayons, collage, dentelle, sculpture, bois…

Tous les jours de 14h. à 18 h et le dimanche de 10h à 12 h et de 14h à 18 h.

Inscriptions ouvertes pour exposants. +33 2 96 35 06 28 Ti an Holl 7 place d’Auvelais Plestin-les-Grèves

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor Ti an Holl 7 place d'Auvelais Ville Plestin-les-Grèves lieuville Ti an Holl 7 place d'Auvelais Plestin-les-Grèves Departement Côtes-d'Armor

Biennale des artistes amateurs Plestin-les-Grèves 2023-02-12 was last modified: by Biennale des artistes amateurs Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves 12 février 2023 7 place d'Auvelais Ti an Holl Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor Ctes-d'Armor Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor