Biennale des Artisans d'Art
Salle des fêtes 10 Boulevard des Belges
Houlgate
2022-05-13

2022-05-13 14:00:00 – 2022-05-13 18:00:00 Salle des fêtes 10 Boulevard des Belges

Normandie Métiers d'Art arrive à Houlgate pour sa première Biennale des Artisans d'Art. Les arts de la terre, du feu, du bois, du verre, du papier, du textile. Le travail du métal et de la pierre magnifiés par des métiers insolites ou classiques revisités… Venir, s'émerveiller et repartir avec des objets qui ont une âme.
normandie.metiers.d.art@gmail.com

