Biennale des Artisans d’Art Ferrières-en-Gâtinais, 5 novembre 2021, Ferrières-en-Gâtinais.

Biennale des Artisans d’Art 2021-11-05 – 2021-11-07

Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais

Biennale des artisans d’art, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).

Venez nombreux rencontrer tous ces artisans d’art ! Ce sera l’occasion de découvrir de nombreux métiers, parfois totalement méconnus, dans le cadre d’une exposition-vente où il sera également possible d’assister à des démonstrations.

Le public sera ravis de découvrir tous ces métiers : verrier d’Art, céramiste, créateur de mosaïque, relieur, encadreur, enlumineur, graveur, tapissier, ébeniste, restaurateur de tableaux, créatrice d’abat-jours, orfèvrerie, réparation horlogère… Autant de métiers qui vous feront découvrir ou redécouvrir l’Artisanat d’Art sous sa forme la plus pure, et qui sauront ravir petits et grands.

Journées Européennes des Métiers d’Art

https://www.ferrieresengatinais.fr/agenda/biennale-des-metiers-dart/

Art

