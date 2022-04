Biennale des amis des arts Ferme de Pratgraussals Albi Catégories d’évènement: Albi

Biennale des amis des arts Ferme de Pratgraussals, 17 mai 2022, Albi. Biennale des amis des arts

du mardi 17 mai au dimanche 29 mai à Ferme de Pratgraussals

Soixante artistes, membres de l’association, présentent le meilleur de leurs réalisations : huiles, acryliques, pastels, aquarelles, dessins, collages, sculptures, modelages mais aussi art numérique qui ont été élaborées au cours des ateliers. Comme depuis de nombreuses années, la Biennale affirme son ambition d’être une exposition à vivre pour tous les publics et permet de prendre du plaisir, de comprendre et d’échanger autour de la passion des arts plastiques. **Du 17 au 29 mai de 14h à 18h,** **Ferme de Pratgraussals. Vernissage** **le 20 mai à 18h. Entrée libre.** La Biennale des amis des arts ouvre ses portes du 17 au 29 mai à la Ferme de Pratgraussals. Ferme de Pratgraussals Chemin de Gardes, 81000 Albi Albi Tarn

2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T14:00:00 2022-05-22T18:00:00;2022-05-23T14:00:00 2022-05-23T18:30:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:30:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T18:30:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T18:30:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T18:30:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T18:30:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T18:30:00

