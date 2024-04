Biennale de peinture et de sculpture Savonnières, samedi 25 mai 2024.

Depuis plus de 30 ans la municipalité de Savonnières offre aux amateurs d’art l’une des plus importantes expositions de peinture et de sculpture de la région, la biennale de Savonnières. Elle accueille tous les deux ans une centaine d’artistes aux techniques artistiques les plus éclectiques. Cette 16ème édition accueillera comme invités d’honneur Marlène Guichard, peintre et Giovanni Scarciello, sculpteur .

Début : 2024-05-25

fin : 2024-06-02

7 Route du Perreau

Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

