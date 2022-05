Biennale de la céramique Chantemerle-lès-Grignan Chantemerle-lès-Grignan Catégories d’évènement: Chantemerle-lès-Grignan

Drôme

Biennale de la céramique Chantemerle-lès-Grignan, 4 juin 2022, Chantemerle-lès-Grignan.

2022-06-04 – 2022-06-06

Chantemerle-lès-Grignan Drôme Chantemerle-lès-Grignan Exposition promenade autour de la céramique contemporaine.

27 regards de céramistes contemporains dialoguent avec les jardins privés du village. terresactuelles@gmail.com +33 6 75 37 10 31 Chantemerle-lès-Grignan

