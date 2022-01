Biennale de danse Conservatoire de Nantes, 5 février 2022, Nantes.

2022-02-05 Auditorium du Conservatoire (1000 places)

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Sans réservation. Entrée suivant les consignes sanitaires en vigueur. Auditorium du Conservatoire (1000 places)

Tous les deux ans, l’ensemble des élèves du département danse (parcours classique et contemporain) sont réunis sur scène. Des plus jeunes au Parcours Prépa, chaque classe présente un enchaînement de pièces chorégraphiées par les professeurs du département. Afin de respecter les conditions sanitaires et limiter le brassage des classes, deux représentations distinctes sont organisées dans la journée. 14h30 à 15h30 : cycle 1 (8-11 ans) / Ateliers de pratiques de la danse classique 1 et 2 / Groupes de créations chorégraphiques collège et lycée18h à 19h : classes à horaires aménagés collège (CHAD) et lycée (S2TMD) : groupes A, D, E et F.

Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr