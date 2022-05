Biennale de Cartographie #2 : Les nouvelles relations de l’Humain à la Nature Station V by Vilogia, 1 juin 2022, Lille.

Biennale de Cartographie #2 : Les nouvelles relations de l’Humain à la Nature

du mercredi 1 juin au samedi 4 juin à Station V by Vilogia

**Quand la cartographie interroge “**_**Les nouvelles relations entre l’Humain et la Nature**_**”…** —————————————————————————————————— ### **La Biennale de cartographie est de retour pour sa deuxième édition !** **VivaCitéS Hauts-de-France, l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole et Interphaz** s’associent pour mettre en avant les visages et les potentiels de la cartographie, en prenant en compte ses dimensions de sensibilisation, de découverte et de participation citoyenne au bien-être territorial. En lien avec _lille3000 Utopia_ et dans le cadre des orientations de l’Europe : _New European Bauhaus_ ; nous vous proposons la deuxième édition de la **Biennale du 1er au 4 juin 2022**. Cette année, nous avons choisi d’exploiter le thème des **nouvelles relations entre l’Humain et la Nature**. Ainsi, nous souhaitons mobiliser la cartographie de manière éducative, participative est surtout abordable pour tout un chacun. Nous faisons en sorte que la collaboration avec nos intervenants et partenaires de tous horizons soit créative et dynamique, pour proposer des animations, des actions et des conférences originales et fédératrices. ### **Programme** **MERCREDI 01/06 :** _**”De l’arpentage à la carte”**_ * **12h30-13h30** : Inauguration de la Biennale de Cartographie #2 + Exposition d’une sélection d’oeuvres, avec l’artothèque L’Inventaire – _Station V, Lille_ * **14h-17h** : Démarche cartographique et balade, avec collectif Likoto & Multipiste – _rdv Maison Folie Beaulieu, Lomme_ * **14h-17h** : Cartographie participative des stationnements vélos, avec l’ADAV – _rdv Mairie de Saint-André_ * **14h30-16h30** : Parcours d’exploration entre Caps et cabanes, avec le WAAO & Multipiste – _rdv Bazaar St-So, Lille_ * **17h30-20h** : La Saint-Urbain, avec VivaCitéS & Urbanistes Hauts-de-France – _Bois-Blancs, Lille_ * **20h-21h** : La Saint-Urbain / clôture festive – _”Les Sales mômes”, Gare d’eau, Bois-Blancs, Lille_ **JEUDI 02/06 :** _**”Les nouveaux défis de la cartographie”**_ * **9h-13h** : Matinée intense, avec l’ADULM – _Bazaar St-So_ _9h30-10h15 : Introduction grand témoin _10h15-11h30 : Table ronde #1 “La cartographie peut-elle appréhender les défis environnementaux qui nous concernent ?” _11h30-12h45 : Table ronde #2 “Comment la cartographie se met au service des territoires pour répondre aux enjeux de transition ?” * **14h-17h30** : Visite des Plans-Reliefs et contenus permanents, découverte du dispositif “La Terre est une architecture”, avec TVK – _Palais des Beaux-Arts, Lille_ * **14h-16h** : Balade autour du recensement de la ressource végétale à Hellemmes pour alimenter une future pépinière de quartier, avec Les Saprophytes – _rdv à La Chaufferie, 5 Rue Jean Raymond Degrève, Hellemmes_ * **16h-17h30** : Débat mouvant “Lisières urbaines”, avec Multipiste – _Chapelle d’Elocques, Hellemmes_ * **18h-20h** : Conférence (à préciser) **VENDREDI 03/06 :** _**”Du local au global, entre art, espace et voyage : cartes des possibles”**_ * **9h30-12h30** : Atelier Protocole ILE, avec l’ESA et Aurélien Mauplot – _38 rue Saint Jacques, Tourcoing_ * **9h30-12h30** : Balade urbaine & ateliers cartographiques Union, avec VivaCitéS Hauts-de-France, SEM Ville Renouvelée et ENSAP Lille / _rdv au TO6 (ancienne chaufferie de la Tossée), rue de la Tossée, Tourcoing_ * **14h30-16h30** : Table ronde des cartographies locales, avec les Villes de Tourcoing et Roubaix…- _Amphithéâtre de l’ESA, 36 bis rue des Ursulines, Tourcoing_ * **17h-18h30** : Visite “Arts décoratifs”, avec l’Office du Tourisme de Tourcoing – _Centre-ville, Tourcoing_ * **17h-18h30** : Atelier court ILE, avec l’ESA et Aurélien Mauplot – _38 rue Saint Jacques, Tourcoing_ * **19h-21h** : Conférence, avec Laurent PETIT – _Salle de conférence de la MRES, 5 Rue Jules de Vicq, Lille_ **SAMEDI 04/06 :** _**”Cartographier le vivant”**_ * **9h30-12h30** : Ateliers courts ILE (permanence), avec l’ESA et Aurélien Mauplot – _Centre-ville, Tourcoing_ * **14h-17h** : Visite d’exposition “Tous à plumes” et balade-observation des alentours – _Maison Folie Le Colysée, Lambersart_ * **15-17h** : Balade-observation “boucles vertes” – _parcours Caps, Tourcoing_ * **17h-18h30** : Conférence “La Migration des oiseaux”, avec Rudy PISCHIUTTA du GON – _Maison Folie Le Colysée, Lambersart_ * **19h-21h** : Clôture de la Biennale – _Maison Folie Le Colysée, Lambersart_ (à confirmer)

Publics, conditions tarifaires et de réservations selon événements.

Art, science et technique, la cartographie désigne un processus de conception utile pour représenter les relations de l’Humain et de la Nature. Un défi que la Biennale met en avant dans son programme.

Station V by Vilogia 1 rue Nationale LILLE Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T12:30:00 2022-06-01T21:00:00;2022-06-02T09:00:00 2022-06-02T20:00:00;2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T21:00:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T21:00:00