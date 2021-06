Autun Autun Biennale d’Autun – Arts sacrés contemporains Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Biennale d’Autun – Arts sacrés contemporains Autun, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Autun. Biennale d’Autun – Arts sacrés contemporains 2021-07-16 – 2021-08-01

Autun Saône-et-Loire Autun 10 10 EUR 25 artistes de renommée en provenance de 14 pays et plus de 100 œuvres présentées dans 12 lieux de la ville (7 chapelles, évêché, ancienne prison, jardins). Pendant 17 jours, des soirées-spectacles, land-art, concerts, danse, vidéos, musique, conférences, rencontres… Une occasion formidable de découvrir l’art sacré contemporain à travers des lieux remarquables du patrimoine privé, d’ordinaire caché ou méconnus de la ville.

(* à l’exception du spectacle de danse de Carolyn Carlson, le 16 juillet) contact@biennale-autun.com http://www.biennale-autun.com/ 25 artistes de renommée en provenance de 14 pays et plus de 100 œuvres présentées dans 12 lieux de la ville (7 chapelles, évêché, ancienne prison, jardins). Pendant 17 jours, des soirées-spectacles, land-art, concerts, danse, vidéos, musique, conférences, rencontres… Une occasion formidable de découvrir l’art sacré contemporain à travers des lieux remarquables du patrimoine privé, d’ordinaire caché ou méconnus de la ville.

(* à l’exception du spectacle de danse de Carolyn Carlson, le 16 juillet)

Détails Catégories d’évènement: Autun, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Autun Adresse Ville Autun lieuville 46.95091#4.30156