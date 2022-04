BIENNALE D’ART SUR LE SENTIER DES PASSEURS Le Saulcy Le Saulcy Catégories d’évènement: Le Saulcy

Le Saulcy Vosges Le Saulcy Sentiers plaisir. Le sentier des Passeurs accueille tous les deux ans une quarantaine d’artistes sous l’égide de l’association Hélicoop pour réaliser des œuvres in situ. Leurs créations traduisent un mélange subtil entre l’histoire des lieux, la morphologie du paysage et leurs sensibilités propres.

Départ : 9h30 à l’Hélicoop, au N°13 rue de la Parrière, Quieux – 88210 Le Saulcy. Retour vers 16h30 – Conditions : chaussures de marche, repas et boissons tirés du sac, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance : 9 km. Dénivelé : 470 m. Selon les dates, en option, conférences & spectacles durant ou après le parcours. Plus de renseignements sur www.sentier-des-passeurs.fr. +33 3 88 47 18 51 Helicoop 13 rue de la Parrière Le Saulcy

