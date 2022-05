Biennale d’Art : “Goujoun’Art” Goujounac, 4 juin 2022, Goujounac.

Biennale d’Art : “Goujoun’Art” Goujounac

2022-06-04 – 2022-06-12

Goujounac Lot

Animations autour de Goujoun’Art :

THÉÂTRE :

« ROUGE GREC » par la Cie Parthénope : dimanche 5 juin à 17h en extérieur ou à la salle des fêtes.

Un spectacle d’éducation populaire, rouge comme le nez du clown, grec comme le mythe de Médée, où bouffon et tragique traversent la comédie humaine. Sérieux s’abstenir !

10€ et 8€ (adhérents). Réservation au 06 87 17 17 46

PROMENADE GUIDÉE

Avec Catherine David, architecte/urbaniste : elle proposera une visite commentée du paysage du village.

Le lundi 6 juin 16h15 au départ du parking.

PERFORMANCE de DANSE

Par Marie-Pierre Tellechea : vendredi 10 juin à 17h et samedi 11 juin à 15h30 et 18h (espace n° 7)

ATELIERS

« Peintures naturelles » : fabrication et utilisation de peintures avec pigments et liants naturels, avec Martine SEZER, artiste professionnelle : salle des fêtes de la mairie : lundi 6 juin à 10h, jeudi 9 juin à 17h et samedi 11 juin à 10h.

5 à 10 personnes par atelier : 10€/personne tout matériel compris

Peggy RENAUD propose des ateliers « ZOZO » durant les week-ends : 10€/personne pour 1h1/2.

CONCERTS

– Duo accordéon/contrebasse « Chansons de femmes et d’arbres », avec Emilie Cadiou et Aude Bouttard : jeudi 9 juin à partir de 19h au jardin du Tympan. Entrée libre.

– Concert « Blue Mary Swing » dans Sidney Bechet au féminin : samedi 11 juin, apéritif à partir de 18h30 et concert à 20h30 sous la halle.

Apéritif/buffet 20€ et 16€ (adhérents).

CONFÉRENCE

Geneviève Furnemont, historienne de l’art, évoquera « La place des femmes dans l’art » : vendredi 10 juin à 17h30 à la salle des fêtes.

CAUSERIE et SIGNATURE

L’écrivaine Lydia Gaillet proposera une causerie au sujet de la violence faite aux femmes et signera ses ouvrages : samedi 11 juin à partir de 16h à la salle des fêtes.

RANDONNÉES PÉDESTRES

– Dimanche 5 juin : randonnée suivie de grillades le midi. Départ à 9h. RDV sur le parking.

Réservation obligatoire pour les grillades (10€) au 06 79 62 25 12 ou b.devaux1953@orange.fr

– Mercredi 8 juin : randonnée nocturne : pique-nique tiré du sac. Départ à 19h. RDV sur le parking.

Renseignements et réservation : goujounart@orange.fr ou tél 06 87 17 17 46

Après deux ans d’absence, l”association Goujoun’Art vous donne rendez-vous pour sa 6ème biennale d’art avec exposition de peintures et de sculptures, dans les caves, granges et jardin du village.

Cette année, les femmes seront à l’honneur. L’association présentera les œuvres de 18 artistes femmes.

Vernissage le Samedi 4 juin à 18h dans la cour de l’église ou sous la halle (en cas de mauvais temps).

