du vendredi 22 octobre au dimanche 28 novembre

Après douze éditions de « Petits Formats » riches de puissantes expressions artistiques, concentrées, sublimées par la restriction de la forme imposée, un nouveau partenariat entre la Ville de Meung-sur-Loire et la Société des Artistes Orléanais voit le jour à l’automne 2021 sous la forme d’une biennale d’art contemporain intitulée « Traces & Formes ». La sélection retenue pour cette 1ère biennale met en évidence les usages croisés de dix artistes orléanais, en les laissant libres de leur champ créatif, avec quatre peintres, deux graveurs, deux sculpteurs et deux céramistes. Espace culturel « La Monnaye », salle Eric Doligé et jardin Biennale d’art contemporain par la Société des Artistes Orléanais La Monnaye,Salle Eric Doligé 22 Rue des Remparts, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

