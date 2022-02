Biennale d’Art Contemporain de Lyon Lyon Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Biennale d’Art Contemporain de Lyon Lyon, 14 septembre 2022, Lyon. Biennale d’Art Contemporain de Lyon Lyon

2022-09-14 – 2022-12-31

Lyon Rhône Lyon Imaginée par les commissaires Sam Bardaouil et Till Fellrath comme un Manifeste de la fragilité, la 16e édition de la Biennale d’Art Contemporain, affirme la fragilité comme intrinsèquement liée à une forme de résistance. info@labiennaledelyon.com +33 4 27 46 65 65 http://www.biennaledelyon.com/ Lyon

