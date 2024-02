Bienfaits des camomilles et fabrication d’une crème de jour Le Centre Espace d’Equilibre, Rouen Rouen, samedi 17 février 2024.

Bienfaits des camomilles et fabrication d’une crème de jour Atelier de découverte des bienfaits des camomilles propriétés, usages.

Dégustation, recettes et fabrication d’une crème de jour pour peaux sensibles et irritées. Samedi 17 février, 14h15 Le Centre Espace d’Equilibre, Rouen 30 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T14:15:00+01:00 – 2024-02-17T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T14:15:00+01:00 – 2024-02-17T16:30:00+01:00

12ème rencontre mensuelle autour des plantes médicinales les camomilles tout un programme et fabrication d’une crème de jour.

Le samedi 17 février de 14h15 à 16h30 à Le Centre, espace d’équilibre, 14 rue de pré de bataille (proche préfecture)

La tisane de camomille n’a souvent pas bonne presse et on lui colle souvent l’image de la tisane « pisse-mémé » pourtant derrière le mot « Camomille » se cache plusieurs espèces la Romaine, la Matricaire ou l’Allemande, la Grande ou la Partenelle et puis beaucoup d’autres encore…elles sont toutes différentes, en terme d’odeur, de goût et de propriétés…

A coup sûr, vous ressortirez de cette atelier avec un nouveau regard sur le monde des camomilles !

Dégustation, recettes et fabrication d’une crème de jour pour peaux sensibles et irritées.

Le Centre Espace d’Equilibre, Rouen 14 rue du Pré de la Bataille, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « atelierdessens@ecomail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.89.85.96.24 »}]

plantesmédicinales atelier