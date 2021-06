Bienassis : L’Open Air Erquy, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Erquy.

Bienassis : L’Open Air 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 22:00:00

Erquy Côtes d’Armor

Second Degré & Nuit au château présente : Bienassis L’Open Air

Les artistes :

– 440HZ

– MADBEN

– FLABAIRE

– LARRY HOUL

– ATLAS CIRCUS

– MUD DEEP (live)

– STRANDTUCH (live)

– ODEN & FATZO (live)

– SUBMARINE PROJECT

– ELEMENTO RECORDS with DR.ELFA

– TURTLE CORPORATION with Do Joad & THREAT LEVEL MIDNIGHT (live)

Uniquement sur réservation. Ouverture Jeudi 10 juin 2021.

Les billets pour la nuit au château de Bienassis initialement prévu en Avril 2020 sont valables pour cet événement, veuillez adresser votre requête par mail à secon2gre@gmail.com pour l’échange de billets.

secon2gre@gmail.com

