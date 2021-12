Bien vivre sa retraite, le plus longtemps en autonomie Cnav Direction de l’Action Sociale Ile-de-France, 14 janvier 2021, Paris.

**Pour la 3ème année consécutive l’Assurance Retraite Ile-de-France et AG2R LA MONDIALE lancent conjointement l’appel à projet « Bien vivre sa retraite, le plus longtemps en autonomie » dédié aux retraités autonomes franciliens.** Cet appel à projet 2022 a pour objectif de soutenir des nouvelles offres contribuant au maintien en santé physique, psychique, sociale des retraités et apporter une réponse à leurs aspirations afin que chacun puisse réaliser son potentiel pendant son avancée en âge. Nous souhaitons soutenir des projets : – Développant des réponses à des besoins jusqu’ici non couverts – Complémentaires aux solutions déjà existantes – Innovants au sens large du terme : toucher un nouveau public, offrir un nouveau service/technologie ou processus – Associant les retraités dans la définition de la solution Ces projets, nous l’espérons, participeront aux réponses apportées aux enjeux principaux identifiés par l’Assurance retraite et l’AG2R LA MONDIALE : – Accompagner le passage à la retraite – Alimenter la reconnaissance de l’utilité sociale des retraités – Développer des offres de mobilité afin d’éviter l’isolement – Adapter le logement au besoin des retraités – Favoriser le lien intergénérationnel Aussi, les projets doivent s’inscrire autour d’une réelle dynamique partenariale et faire appel aux compétences multiples des différents acteurs locaux et institutionnels. Une réunion d’information en ligne se tiendra le 5 janvier 2022 à 10h00 : [lien de participation](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDI5Y2VkYjMtNWM0NS00NzkwLTg3NjYtYjZhZWRmN2QzNDIx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227512341a-42c3-44bb-beee-e013048f1248%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522afbe3b6d-21ad-4b92-b6f9-e2729523e770%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=389287ac-9d29-4fc0-aeb2-1aafa5ff5877&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true) Le dossier de candidature et le règlement sont à consulter, remplir et déposer via [« démarches simplifiées »](https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap2022-bien-vivre-sa-retraite) **Les projets doivent être déposés au plus tard le 14/01/2022**

