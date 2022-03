Bien vivre sa retraite Foyer – Restaurant Croizat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Bien vivre sa retraite Foyer – Restaurant Croizat, 5 mai 2022, Bègles. Bien vivre sa retraite

Foyer – Restaurant Croizat, le jeudi 5 mai à 14:30

**Bien vivire sa retraite** ————————— ### Réunion de sensibilisation en partenariat avec l’ASEPT Venez partager un moment de rencontre, échanger avec de nouvelles personnes et donner un sens à votre retraite. * – Ce qui se joue au passage de la retraite * – Trouver sa place * – Prévenir pour bien vivre sa retraite * – Se préparer aux changements * – Préparer son projet de vie

Entrée libre

Réunion de sensibilisation en partenariat avec l’ASEPT Foyer – Restaurant Croizat 9 rue du Maréchal Joffre, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Foyer - Restaurant Croizat Adresse 9 rue du Maréchal Joffre, 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Foyer - Restaurant Croizat Bègles Departement Gironde

Foyer - Restaurant Croizat Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Bien vivre sa retraite Foyer – Restaurant Croizat 2022-05-05 was last modified: by Bien vivre sa retraite Foyer – Restaurant Croizat Foyer - Restaurant Croizat 5 mai 2022 Bègles Foyer - Restaurant Croizat Bègles

Bègles Gironde