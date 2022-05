Bien vieillir ensemble, une architecture au service de nos aînés Caen, 8 avril 2022, Caen.

Bien vieillir, tout le monde y aspire. Bien vieillir ensemble, c’est un sujet sociétal et architectural qui mérite la plus grande attention pour rendre les choses plus vivables. Mais, dès lors, quelle architecture pour la vieillesse ?.

Voici résumé l’objectif de cette exposition. Loger les anciens est plus que jamais un enjeu majeur, sociétal et architectural. En se focalisant sur des projets réalisés en France, elle propose de mettre en perspective soixante ans de réflexion et d’expérimentation dans le domaine du logement pour personnes âgées.

Une exposition conçue par la Cité de l’architecture & du patrimoine et présentée au Pavillon du 8 avril au 28 août 2022.

Plus d’infos sur le site du Pavillon.

Entrée libre du mercredi au dimanche, 13h-19h.

