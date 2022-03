Bien vieillir chez soi Gymnase Nelson-Paillou, 5 mai 2022, Villenave-d'Ornon.

Bien vieillir chez soi

Gymnase Nelson-Paillou, le jeudi 5 mai à 10:00

Le jeudi 5 mai 2022 l’équipe de prévention santé de ReSanté-Vous fera étape à Villenave d’Ornon. ———————————————————————————————— ### Une occasion pour échanger avec vous et vous accompagner à penser l’évolution de votre logement pour les prochaines années. Venez visiter l’appartement témoin «Ma Maison A’Venir», sur le parking de Nelson Paillou. Dans cette maison reconstituée de 25 m², les principales pièces d’un logement (entrée, cuisine, salon, salle d’eau et chambre) seront présentées. Vous pourrez y découvrir des «trucs et astuces» pour la vie de tous les jours et essayer des petits objets pratiques tels qu’un ouvre-bocal électronique, un téléphone et une tablette adaptés ou encore un enfile-bas et un rehausseur de prises, en effet ce sont près de 70 équipements, parfois insolites, parfois high-tech, qui seront disposés çà et là en fonction des différentes pièces de la maison. Certains d’entre eux disposent d’ailleurs du label « Testé et Approuvé par les seniors », ce qui garantit un produit utile, pratique et simple d’utilisation. Cette animation gratuite vous est proposée par la Ville. **Un ergothérapeute et un chargé de prévention se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions.**

Entrée libre

Comment adapter son logement pour les années à venir

Gymnase Nelson-Paillou 5 Allée du Commandant Moos, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T17:00:00